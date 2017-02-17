Nazlı Çelik ve Serdar Bilgili yeniden ayrıldı

Ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik ve işadamı Serdar Bilgili yeniden ayrıldı.

Dedikodu - 17 Şubat 2017 09:34
Sevgili olduktan kısa bir süre sonra evlenen ama evlilikleri 6 ay süren Nazlı Çelik-Serdar Bilgili çifti, ayrılığa dayanamayıp yeniden sevgili olmuştu. Ancak ikinci denemede de başarısız oldular.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt o ayrılığı köşesinde böyle yazdu;

“Tanıştıktan üç ay sonra evlenen, altı ay sonra da boşanan aceleci aşıklar Serdar Bilgili ile Nazlı Çelik’in tekrar flört etmeye başladığını ilk bu köşede okumuştunuz. Eylül başında Bodrum’daki Antonis Remos konserinde yakınlaşan ex çift, sonrasında flört etmeye başlamış, hatta Serdar Bey’in Bebek’teki evinde tekrar birlikte yaşama kararı almışlardı. Ancak görünen o ki, aynı çatı altında birbirlerine ancak altı ay dayanabiliyorlar!

Bu arada Nazlı Çelik ile üçüncü evliliğini yapan ve ‘sıkı’ bir çapkın olan Serdar Bilgili’nin çoktan yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Serdar Bilgili’nin gönlünün yeni sultanının kim olduğuna dair iki farklı isim ortalarda dolaşıyor; ikisi de olabilir. Emin olduğumda, o kişinin kim olduğunu da bu köşede sizinle paylaşacağım.

Nazlı Çelik ile Serdar Bilgili el ele

Nazlı Çelik ile Serdar Bilgili el ele



Kaynak:sabah.com.tr
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