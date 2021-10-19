Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çiftinden balayı pozu!

Geçen sene nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.Üç yıldır birlikte olan Kayı ve Sabancı, acı haberden tam 40 gün sonra sessiz sedasız bir şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında evlenmişti.Aşklarını göz önünde yaşayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, nikah töreninin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmıştı. Hacı Sabancı, nikah töreninde çekilen fotoğrafa "Karımla tanışın" notunu eklerken Kayı da "Kocamla" ifadesini kullanmıştı.Törenin ardından balayı için Meksika'ya giden çiftten yeni fotoğraf geldi. Çiçeği burnunda gelin Nazlı Kayı'nın paylaştığı karede mutlulukları gözlerden okunan ikiliye binlerce beğeni ve yorum geldi.Öte yandan nikah törenine yakın çevrelerini davet eden çiftin, gelinlik ve damatlığı da en çok konuşulan konuların başında gelmişti. Kayı, nikah töreni için straplez tüy detaylı bir gelinlik tercih etmişti.Nazlı Kayı'nın nikah töreninde giydiği Oscar de la Renta imzalı gelinliğin yaklaşık fiyatı 12.000 dolar yani 107.720 TL olduğu iddia edilmişti.