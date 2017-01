Ne düşünüyorlar?

Erkekler seks sırasında; yatakta hoşlandıkları gibi hareket etmekten, yeni şeyler denemekten hoşlanırlar...

Gecce Erkek - 05 Ocak 2017 17:48

Akşam yemeğinde şarap..



Biraz çakırkeyif olmak onlara göre iyidir. Kendinizi rahatça ortaya koymanızı sağlar ve diğer insanlarla hoşça vakit geçirmenize yardımcı olur. Romantik bir akşam geçirmeyi planlayan erkek için şarap idealdir ancak kıyıdan fazla uzaklaşmamayı tercih ederler.



Makyaj için..



Çok ağır makyajı kesinlikle sevmezler. Her erkek birkilte olduğu kadının doğal halini görmek ister. Birlikte olduğunuz kadın makyajla büyüleyici bir şekilde değişmiş olabilir ancak kesinlikle çok fazla renk, çok fazla makyaj tercih edilmez. Makyajın kişiye biraz hava verecek kadar olması yeterli. Hiçbir erkek sabahtan akşama kadar makyaj yapan ve nasıl göründüğüyle ilgilenen kadınlardan hoşlanmaz.



Evlilik



Evlilikle ilgili aşırı işstekleri yoktur. Kadınlar evlenmekte acele ederler çünkü belirli bir yaştan sonra çocuk sahibi olmakta zorlanırlar. Ancak erkeklerin böyle bir sebebi yoktur. Ancak evlilik oyununa geç dahil olmak da istemezler.

Spor



Kadınlar erkeklerin spora olan tutkularını asla anlamazlar. Spordan hoşlanan bazı kadınlar olsa da, erkekler kadar fanatik olmaları mümkün değil. Hemen hemen erkeklerin büyük bir kısmı spor haberi okur, maça gider. Kadınların erkekler kadar fanatik olacaklarına inanmazlar, bunun için sebep olmadığını düşünürlerç



Alışveriş..



Ayrılık sonrası sadece kadınlar rahatlama ihtiyacı duymazlar. Erkekler de bu sıkıntılı dönemi atlatmak isterler. Yeni kıyafetler giymek erkeklerin de özgüvenlerini artırır. Eski sevgilisi için çok para harcayan erkeğin şimdi kendisi için para harcama zamanı gelmiştir.



Duşta seks..



Duşta seks erkeklere göre fazla abartılıyor. Her erkek bunu dener ancak sonunda abartıldığı kadar rahat olmadığını nalar ve vazgeçer. Erkekler için tüm vücudunun sabunlanması, sıcak suyun altında durmak, vücudundan suyun akışını hissetmek çok daha rahatlatıcıdır.



Kadınlar erkeklere bağırdıkları zaman..



Erkekler kadınların çılgın zamanlarının olduğunu düşünüyor. Hatta öncelikle kadınların ‘çılgın’ olduklarını kabul etmeleri gerekiyor. Erkekler kadınların zaman zaman onları çıldırtmak için her yolu denediğini düşünüyor ve kadınların ağır tahriklerine karşı koymak için hatalarını kılıfına uygurmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan kadınların gerçekten deli olduklarına inanmıyorlar ancak düşündükleri herşeyi yapabileceklerine inanıyorlar.



Sorunları söylememek..



Sorunları biriktirmeyin. Erkekler kız arkadaşları duygusal sorunlar yaşadığında onlara yardımcı olmaktan mutlu olurlar. Ancak faturanın kendilerine kesilmesinden hoşlanmazlar. Sorunları biriktirmek yerine o anda konuşup çözmek isterler. Yapmadığınızda bu ilişkinize zarar verir ve başka yerlerde rahatlamanın yollarını ararlar.



Söz vermek..



Erkekler sorumluktan daha doğrusu söz vermekten korkarlar. Söz vermek onlar için başka kadın olmayacağına ve evlenmeyi istediğine işarettir. Söz vermek ‘ruh eşimi buldum, geriye dönüş yok’ demektir. Erkekler çoğu zaman şöyle düşünürler; ‘Kadınlar erkeklerden daha hızlı olgunlaşırlar’. Bu da onları ciddi adımlar atmaktan alıkoyar.



Özel günler..



Kadınlar özel günlere yakın farklı düşünüp, farklı hissederler.. Erkekler artık bunu biliyor. Birgün önce farklı bir gün sonra farklı davranan kadınları idare etmeyi seçiyor. Biliyorlar ki bu geçici bir durum. Bunun için sizi değil hormonları suçluyorlar.





Ne giydiğiniz..



Erkeler ne giydiğinize dikkat ediyor. Nasıl biri olduğunuz kadar ne giydiğiniz de size yaklaması için önemli. Erkekler çok yüksek topuklu ayakkabı giyen kadınlarla konuşmaktan kaçınıyor. Sportif etkinliklerde yüksek topuklu, inci kolyeli ve ipek bluzlu kadınlar onlara rüküş geliyor.



Sert hareketler..



Erkekler sert olmayı severler. Hoşlandıkları kadını elde etmek için açık, kararlı ve biraz da sert görünürler. Sertlik onların doğasında var!



Kıskançlık..



Yabancı erkekler kıskançlığı kendine güvenmeme olarak değerlendiriyor. Bir erkek birlikte olduğu kadını haketmediğini düşünüyorsa veya onun yeterince iyi olmadığını düşünüyorsa kıskanıyor. Onu kaybetmekten korkuyor. Diğer taraftan sevgilisini kıskandırmaktan hoşlanıyor çünkü kadınların böyle şeyleri sevdiğini düşünüyor. Türk erkekleri ise kıskanmayı hak olarak görüyor ve sahiplenme olarak ortaya koyuyor. Kıskançlık aşkın gereği olarak değil, sahip olduğunu diğer erkeklere gösterme aracı olarak kullanılıyor.



Başkaları gibi olmak..



Erkekler diğer beğenilen erkekler gibi davranmaktan hoşlanmıyor. Oldukları gibi davranmayı seçiyor. Zaten ilk başta farklı davranan erkek iki gün sonra özüne dönüyor.

