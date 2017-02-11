Türk ve yabancı mankenlerin boy gösteri defilede Osmanlı motifli kaftanlar, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Defileye ilgi büyüktü. Alan doldu. Defile sonrasında ise son zamanlarda "Canavar" isimli şarkısıyla adından sıkça söz ettiren Derya Uluğ sahne aldı.
Derya Uluğ'un giydiği kıyafet ise defileye damga vurdu. Güzel şarkıcı önden kapalı fakat sırt dekolteli bir elbise giymişti. Uluğ, söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu.
Ne yaptın Derya?
İzmir'de düzenlenen IF Wedding Fashion fuarında önceki gün bir defile yapıldı.Müzik - 11 Şubat 2017 14:12
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