Nebahat Çehre alışveriş seviyor

Usta oyuncu Nebahat Çehre, Akmerkez’de görüntülendi.

Alışveriş - 26 Nisan 2017 18:36
Nebahat Çehre alışveriş seviyor
Önümüzdeki sezon oynaması için teklif edilen dizilerin senaryosunu okuduğunu ve görüşmeler yaptığını söyleyen Nebahat Hanım, henüz bir karar vermediğini ve içine sinen bir proje olduğu zaman yeniden ekranda olmayı çok istediğini belirtti. Şimdilerde görüşmeler dışında ise cemiyet hayatının içindeki dostlarıyla birlikte vakit geçirip davetlere katıldığını ve sahile inerek bol bol yürüyüş yaptığını söyledi. Spor için yeni kıyafet almaya gelen oyuncu haki yeşil tonlarındaki spor kıyafeti ve aynalı gözlükleriyle her zamanki gibi oldukça şıktı.

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Bağlantılar: Nebahat Çehre, Akmerkez

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