Nebahat Çehre çocuklar için sahnede...

Nebahat Çehre, Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek olan Cenk Eren'le birlikte sahneye çıkacak.

Müzik - 22 Şubat 2017 13:55
Nebahat Çehre çocuklar için sahnede...
Aralık ayında "Repertuar Ferdi Özbeğen" şarkılarını albümünü piyasaya çıkartan Cenk Eren'in 17 Mart Cuma günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek konserinde Eren’e eşlik edecek olan Nebahat Çehre bu konserde sahne almayı“Make A Wish - Bir Dilek Tut Derneği’ne” çocuklar için bağışta bulunulması karşılığında kabul etti.

Cenk Eren: Artık duruldum!

Cenk Eren: Artık duruldum!



İkili Cenk Eren’in yeni albümünde yer alan , Nebahat Çehre’nin de yıllar önce çıkardığı plakta ve sahnelerde söylediği “Büklüm Büklüm” şarkısını Orhan Şallıel yönetimindeki 25 kişilik dev orkestra eşliğinde beraber seslendirecekler.

Nebahat Çehre bu kez sportif

Nebahat Çehre bu kez sportif



Cenk Eren, “Sesi ve güzelliği ile tüm zamanların efsane kadını Nebahat Çehre ile aynı sahnede olmak benim için büyük onur... Kendisine teklifi ilk götürürken tedirgin olsam da hiç düşünmeden, çocuklar için sahnede olurum, heyecanım çok büyük “ dedi.
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Bağlantılar: Nebahat Çehre, Cenk Eren

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