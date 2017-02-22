Nebahat Çehre çocuklar için sahnede...

Müzik - 22 Şubat 2017 13:55

Cenk Eren: Artık duruldum!

Nebahat Çehre bu kez sportif

Aralık ayında "Repertuar Ferdi Özbeğen" şarkılarını albümünü piyasaya çıkartan Cenk Eren'in 17 Mart Cuma günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek konserinde Eren’e eşlik edecek olan Nebahat Çehre bu konserde sahne almayı“Make A Wish - Bir Dilek Tut Derneği’ne” çocuklar için bağışta bulunulması karşılığında kabul etti.İkili Cenk Eren’in yeni albümünde yer alan , Nebahat Çehre’nin de yıllar önce çıkardığı plakta ve sahnelerde söylediği “Büklüm Büklüm” şarkısını Orhan Şallıel yönetimindeki 25 kişilik dev orkestra eşliğinde beraber seslendirecekler.Cenk Eren, “Sesi ve güzelliği ile tüm zamanların efsane kadını Nebahat Çehre ile aynı sahnede olmak benim için büyük onur... Kendisine teklifi ilk götürürken tedirgin olsam da hiç düşünmeden, çocuklar için sahnede olurum, heyecanım çok büyük “ dedi.