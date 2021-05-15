Nebahat Çehre isyan etti: 100 bin TL istiyorlar!

Habertürk'ün haberine göre; Ayağının şiştiğini ve bu nedenle fizik tedaviye geldiğini anlatan Nebahat Çehre, pandemide evde oturmaktan sıkıldığını anlattı. Çehre, "Doktora geldim, ayağım şişiyor, fizik tedaviye giriyorum. Herkes gibi evdeyim. Evde oturmak tabii sıkıyor, asosyal oluyorsunuz, dostlarınızla olamıyorsunuz. Bir şansım var şehir içinde büyük bir sitede oturuyorum orada geniş bir yürüyüş alanım orada idare ediyorum" dedi.Çehre, henüz tatil planı yapmadığını da belirtip bu dönemde güneydeki yazlık bölgelerde kiralık ev fiyatlarının artmasından dert yandı. Ünlü oyuncu, "Yazlık yerlerde fiyatlar fırlamış daire parası neredeyse. Ayda 100 bin lira istiyorlar yazlık yerlerdeki evlere. Ne fırsata çevrilmiyor ki o çevrilmesin. Maalesef öyle. Bayramda planım yok, dostlarıma gidiyorum gidecek yerler var ama yasak durumlarına göre. Benim yazlığım yok, en güzel yazlık arkadaşın yazlığı, en güzel tekne arkadaşın teknesi. En iyisi bu. Eğer gidersek tabii" diye konuştu.Çehre ayrıca ekranda olmayı özlediğini ancak klasik evde oturan anne rollerinden bıktığını ve bu nedenle projeleri geri çevirdiğini söyledi. Oyuncu, "Benim istediğim, bana uyan tarzda rol çıkarsa ekrana döneceğim, yoksa bu şartlarda dönmeyi düşünmüyorum. Ben değişik karakter istiyorum. Klasik o anne tipinden çıkmak istiyorum. Tabii anne yaşındayım ama o anlamda söylemiyorum. Biz yaşta kadınların toplumda ne kadar faydalı olan meslekleri var değil mi? Klasik evde oturan anne, gelini ile oğluna hakimiyet kuran anneden artık bıktım. Sıra dışı roller işitiyorum. Beğensem de beğenmesem de bütün dizileri izliyorum zaman geçsin diye" ifadelerini kullandı.Nebahat Çehre, son dönemde takipçisi çok olan isimlere dizilerde daha fazla rol verildiği sorularına ise farklı bir bakış açısı getirip, dizi ve sinema sektöründe yakışıklı ya da güzelliğe rağbet edildiği tespitinde bulundu. Çehre, "Türkiye'de ya yakışıklı olacaksın ya da güzel olacaksın o zaman bütün kapılar açılıyor bu durum oldum olası var. Oyunculuğun okulu da olmadığı için ancak koçlardan alanlar, akıllı insanlar kendini yetiştiriyor, dansına kadar eğitimin alıyorlar. Bu belli oluyor geldikleri yeri hak ediyorlar. Düzen bu" şeklinde konuştu. (Kaynak: haberturk.com)