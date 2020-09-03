Nebahat Çehre kendi koleksiyonu için modellik yaptı!

Tam 12 saat boyunca objektiflere poz verdi. Oyuncu için özel dezenfektanı yapılan karavan kiralandı. Çekimler boyunca üstü açık klasik bir Chevrolet marka araç kullanıldı. Fotoğrafları ünlü fotoğraf sanatçısı Emrah Esen çekti.Nebahat Çehre, "Çok heyecanlı bir gündü. Vakit nasıl geçti hiç anlamadım. 10 kıyafet giyip çıkardım. Ama hiç yorulmadım. Aksine büyük bir keyif aldım. Enerjim tavan yaptı. Bu koleksiyon yaşı olmayan ve her daim şık, alımlı ve zarif görünmek isteyen kadınlar için. Daha koleksiyon çıkmadan ön siparişler gelmeye başlamış çok mutlu oldum. Kısmetse koleksiyon 18 Eylül'de önce dijital platformlarda satışa çıkacak" diye konuştu.