Necip Memili, Üç Kuruş ekibine mi katılacak?

Ay Yapım’ın bir sezon olarak planladığı Show TV’nin Üç Kuruş dizisinde yeni bir dönem başlıyor. Damla Serim’in yazdığı fenomen dizide 3 yıllık zaman atlaması yaşanıyor. Hapisten çıkan Kartal’ın (Uraz Kaygılaroğlu) yeni bölüm sahnelerindeki siyah saçları dikkat çekti.Baba olduğunu öğrenen Kartal’ın yeni saçlarıyla diziye devam etmesi bekleniyor. Öte yandan diziye Necip Memili’nin katılacağı iddiası sosyal medyada heyecan uyandırdı. Ancak Memili’ye böyle bir teklifin yapılmadığı öğrenildi.