Neden makyajla uyumamak gerekir?

Birkaç dakikalık bir gece rutiniyle bütün cilt problemlerinizi minimuma indirebilirsiniz.

Güzellik - 21 Temmuz 2017 20:09

Yatmadan önce makyajınızı çıkarmak tembellik yapıyorsanız, erken yaşlanan, akneli bir cildinizin olması yakındır. Birkaç dakikalık bir gece rutiniyle bütün cilt problemlerinizi minimuma indirebilirsiniz. Yapacağınız tek şey, yüzünüzü yıkamak ve nemlendirmek. Bu ritüeli yapmamak size zannettiğinizden çok zarar veriyor. İşte makyajınızı uyumadan önce çıkarmanız için 8 neden.



1. Akne oluşumu

Bu sorunun sadece gençlerde olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Yüzünüzü yıkamadan yatmanız akne oluşumuna neden olur. Tıkalı gözenekler,cildin sivilcelenmesi ve iltihaplanmasını sağlar.



2. Yaşlanma süresi

Bilimsel olarak cildin, kendini gece yenilediği kanıtlanmıştır. Eğer yatağa girdiğinizde yüzünüz temiz değilse, daha çabuk yaşlanır ve kırışıklıklarınız daha erken oluşur.



3. Cildin beslenmesi

Makyajı uyumadan önce silmek, yüzü yıkamak ve ardından nemlendirici kullanmak, hücreleri tazeler.



4. Alerjik durumlar

Herhangi bir belirti fark etmeseniz bile, cildinizi temizlemeden uyumak, egzama ve cilt sorunlarına neden olabilir.



5. Ciltteki renk değişiklikleri

Yüzündeki koyu lekeler, her zaman güneşe maruz kalma veya yaşlanma süreci ile ilgili değildir.Cildin düzgün temizlenmemesi, alerjik reaksiyon ve renk değişimine neden olur.



6. Göz altları

Makyajınızı temizlemeden uyumak, göz altlarındaki şişliklere neden olur ve rengi gittikçe koyulaşır.



7. Kirpik Dökülmesi

Yattığınızda kirpiklerinizde rimel bırakmak,kirpiklerinizin kuruyarak dökülmesine yol açar.



Kaynak: kadinvekadin.net

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