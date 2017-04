Nefise'nin Maya'sı!

Magazin - 30 Nisan 2017 16:53

Nefise Karatay, yakında iki yaşına basacak kızı Maya ile Anne&Bebek Dergisi için poz verdi. Anneliği, "Endişe yazılımı" olarak tanımlayan Karatay, doğumdan öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.- Eşimle isteyerek anne, baba olmayı tercih ettik, çünkü mutlu bir ilişkimiz vardı.-Yine çocuk doğuracak olsam yine 'normal doğum' derim kesinlikle, çünkü o kadar çabuk toparlandımki.-Tam bir başak burcuyum. Çok dakik ve planlı biriyimdir. Ben plansız yaşadığım zaman daha zararlı, öyle geliyor bana. Belirsizlik beni daha çok rahatsız ediyor.-Hamileliğimde on kilo aldım. Her gün düzenli şekilde yemem gerekenleri yedim.-Doktorum 'Sen bir mucizesin' diyor hep. Otuz sekizinci haftamda doktorum 'Erken doğum olabilir' diye uyarmıştı beni ama çok şükür her şey yolunda gitti ve ayaklandım.-Doğumumun akşamı, yürüyerek yatağıma yattım. Ertesi gün duşumu aldım. Gelen dostlarımı kızım kucağımda doğum yapmamış gibi karşıladım, kapıdan uğurladım. Bunların hepsi normal doğum mucizesinin sonucuydu. Çok çabuk toparladım.-Emzirmek muhteşem bir duygu, korkunç bir bağ. O bağı onunla kimse kuramaz. Düşünsene onu sen besliyorsun, gıdası senden..- Maya’dan sonra tek gözlü ve tek kulaklı biri oldum, çünkü bir gözüm, kulağım hep onda artık..-Loğusa sendromu diye bir durum gerçekten de varmış. Daha hassaslaşıyorsun, her şeye karşı alıngan oluyorsun..Röportajın devamını Anne Bebek Dergisi'nin Mayıs sayısında okuyabilirsiniz.KAYNAK: hurriyet.com.tr