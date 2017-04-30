Nefise'nin Maya'sı!

Nefise Karatay, yakında iki yaşına basacak kızı Maya ile Anne&Bebek Dergisi için poz verdi. Anneliği, "Endişe yazılımı" olarak tanımlayan Karatay, doğumdan öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Magazin - 30 Nisan 2017 16:53
Nefise'nin Maya'sı!
Nefise Karatay, yakında iki yaşına basacak kızı Maya ile Anne&Bebek Dergisi için poz verdi. Anneliği, "Endişe yazılımı" olarak tanımlayan Karatay, doğumdan öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

- Eşimle isteyerek anne, baba olmayı tercih ettik, çünkü mutlu bir ilişkimiz vardı.
-Yine çocuk doğuracak olsam yine 'normal doğum' derim kesinlikle, çünkü o kadar çabuk toparlandımki.
-Tam bir başak burcuyum. Çok dakik ve planlı biriyimdir. Ben plansız yaşadığım zaman daha zararlı, öyle geliyor bana. Belirsizlik beni daha çok rahatsız ediyor.
-Hamileliğimde on kilo aldım. Her gün düzenli şekilde yemem gerekenleri yedim.
-Doktorum 'Sen bir mucizesin' diyor hep. Otuz sekizinci haftamda doktorum 'Erken doğum olabilir' diye uyarmıştı beni ama çok şükür her şey yolunda gitti ve ayaklandım.
-Doğumumun akşamı, yürüyerek yatağıma yattım. Ertesi gün duşumu aldım. Gelen dostlarımı kızım kucağımda doğum yapmamış gibi karşıladım, kapıdan uğurladım. Bunların hepsi normal doğum mucizesinin sonucuydu. Çok çabuk toparladım.
-Emzirmek muhteşem bir duygu, korkunç bir bağ. O bağı onunla kimse kuramaz. Düşünsene onu sen besliyorsun, gıdası senden..
- Maya’dan sonra tek gözlü ve tek kulaklı biri oldum, çünkü bir gözüm, kulağım hep onda artık..
-Loğusa sendromu diye bir durum gerçekten de varmış. Daha hassaslaşıyorsun, her şeye karşı alıngan oluyorsun..
Röportajın devamını Anne Bebek Dergisi'nin Mayıs sayısında okuyabilirsiniz.

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KAYNAK: hurriyet.com.tr
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