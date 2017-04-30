Nefise Karatay, yakında iki yaşına basacak kızı Maya ile Anne&Bebek Dergisi için poz verdi. Anneliği, "Endişe yazılımı" olarak tanımlayan Karatay, doğumdan öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
- Eşimle isteyerek anne, baba olmayı tercih ettik, çünkü mutlu bir ilişkimiz vardı.
-Yine çocuk doğuracak olsam yine 'normal doğum' derim kesinlikle, çünkü o kadar çabuk toparlandımki.
-Tam bir başak burcuyum. Çok dakik ve planlı biriyimdir. Ben plansız yaşadığım zaman daha zararlı, öyle geliyor bana. Belirsizlik beni daha çok rahatsız ediyor.
-Hamileliğimde on kilo aldım. Her gün düzenli şekilde yemem gerekenleri yedim.
-Doktorum 'Sen bir mucizesin' diyor hep. Otuz sekizinci haftamda doktorum 'Erken doğum olabilir' diye uyarmıştı beni ama çok şükür her şey yolunda gitti ve ayaklandım.
-Doğumumun akşamı, yürüyerek yatağıma yattım. Ertesi gün duşumu aldım. Gelen dostlarımı kızım kucağımda doğum yapmamış gibi karşıladım, kapıdan uğurladım. Bunların hepsi normal doğum mucizesinin sonucuydu. Çok çabuk toparladım.
-Emzirmek muhteşem bir duygu, korkunç bir bağ. O bağı onunla kimse kuramaz. Düşünsene onu sen besliyorsun, gıdası senden..
- Maya’dan sonra tek gözlü ve tek kulaklı biri oldum, çünkü bir gözüm, kulağım hep onda artık..
-Loğusa sendromu diye bir durum gerçekten de varmış. Daha hassaslaşıyorsun, her şeye karşı alıngan oluyorsun..
Röportajın devamını Anne Bebek Dergisi'nin Mayıs sayısında okuyabilirsiniz.
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Nefise'nin Maya'sı!
Nefise Karatay, yakında iki yaşına basacak kızı Maya ile Anne&Bebek Dergisi için poz verdi. Anneliği, "Endişe yazılımı" olarak tanımlayan Karatay, doğumdan öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.Magazin - 30 Nisan 2017 16:53
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Nefise Karatay
MAGAZİN HABERLERİ
- Tolga Karel: Türkiye'ye dönmem!
- Sevgilisinin ailesiyle kaynaştı!
- Demet Şener'in arkadaşı evli çıktı!
- Aleyna Tilki'den estetik açıklaması!
- Hande ve Bensu Soral kardeşler, İstanbul Yarı Maratonu koştu!
- Rüzgar Çetin: Kazadan sonra hayatım değişti!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (29.04.2017)
- Gülşen’den Tarkan’a “Çay Simit”
- Hadise 1 haftada 800 bin TL harcadı!
- 17'lik Aleyna Tilki estetik yaptırdı!