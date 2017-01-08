Nehir Erdoğan eşi Ahmet Sesigürgil'den boşandı!

Magazin - 08 Ocak 2017 17:59

Oyuncu Nehir Erdoğan 2014'te dünyaevine girdiği görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'den boşandı.Evlendikten sonra Fransa'ya yerleşme kararı alan Nehir Erdoğan ve Ahmet Sesigürgil çiftinden kötü haber geldi.'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile ve oyuncu Nehir Erdoğan evliliklerini bitirme kararı aldı.Eşinden boşanan Nehir Erdoğan Paris'te yaşamaya devam edecek.