Nejat İşler futbolcuları için setlere dönüyor!
Nejat İşler 2013 yılında "İntikam" dizisinde rol almış fakat rahatsızlanınca diziyi bırakarak Bodrum'a yerleşmişti. Daha sonra dizi defterini kapattığını açıklayan Nejat İşler sadece sinema filmlerinde rol aldı.Dizi - 30 Ocak 2017 07:00
Nejat İşler 4 yıllık kuralını bozdu ve Kanal D'deki Bodrum Masalı'nda rol almayı kabul etti. Haftalık 25 bin, aylık 100 bin TL'ye evet diyen oyuncu bu teklifi başkanı olduğu Gümüşlükspor için kabul etti. Nejat İşler ayda 20 bin TL'yi kulübüne aktaracak.
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Bağlantılar: Nejat İşler, Bodrum Masalı
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