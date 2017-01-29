Nejat İşler futbolcuları için setlere dönüyor!

Dizi - 30 Ocak 2017 07:00

Nejat İşler 4 yıllık kuralını bozdu ve Kanal D'deki Bodrum Masalı'nda rol almayı kabul etti. Haftalık 25 bin, aylık 100 bin TL'ye evet diyen oyuncu bu teklifi başkanı olduğu Gümüşlükspor için kabul etti. Nejat İşler ayda 20 bin TL'yi kulübüne aktaracak.