Nejat İşler ile Erkan Can yıllar sonra bir arada!

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ hikayesiyle olduğu kadar karakterleriyle de çok konuşulacak. Nejat İşler’in canlandırdığı Ercüment Çözer ile Erkan Can’ın hayat verdiği Yavuz karakterinin dizideki sahneleri ve hikayeleri seyirciyi derinden sarsacak.Ercümet Çözer’in hayatta güvendiği tek kişi olan Yavuz, Çözer’in kendi yöntemleriyle sağladığı adaletin en büyük destekçilerinden olacak. İki usta oyuncunun karşılıklı oynadıkları sahneler izleyiciye seyir keyfi yüksek ama bir o kadar da gerilim dolu anlar yaşatacak.Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can’ı buluşturan ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin senaristliğini Ercan Mehmet Erdem üstlenirken, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı yapıyor.