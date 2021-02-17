Nejat İşler'e Bangladeş'ten ödül geldi!

Mehmet Eroğlu’nun "9,75 Santimetrekare" adlı romanından uyarlanan Uluç Bayraktar’ın ilk uzun metraj filmi kadrosunda Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar başrolleri paylaştı."9,75" Filmi, 16-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 19. Dhaka Film Festivali'nde yarıştı. Film de ki performansıyla Bangladeş Dhaka Film Festivalinde En iyi Erkek oyuncu ödülünün sahibi başarılı oyuncu Nejat İşler oldu.