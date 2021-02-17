Mehmet Eroğlu’nun "9,75 Santimetrekare" adlı romanından uyarlanan Uluç Bayraktar’ın ilk uzun metraj filmi kadrosunda Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar başrolleri paylaştı.
Festival’den En iyi Erkek oyuncu ödülü , Nejat işler’e
"9,75" Filmi, 16-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 19. Dhaka Film Festivali'nde yarıştı. Film de ki performansıyla Bangladeş Dhaka Film Festivalinde En iyi Erkek oyuncu ödülünün sahibi başarılı oyuncu Nejat İşler oldu.
Nejat İşler'e Bangladeş'ten ödül geldi!
Ezel, Son, Karadayı, Çarpışma, İçerde ve son olarak Babil’in yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar, ilk uzun metraj filmi 9,75’’ ile sinema perdesine adım attı.
17.02.2021 20:11 Magazin