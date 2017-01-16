Nejat İşler'in son projesi!

Magazin - 17 Ocak 2017 05:00

Gümüşlük'te gerçekleşen röportajda İşler’e, Gümüşlükspor futbolcuları da eşlik etti. Röportajda Gümüşlük'teki hayatını ve Gümüşlükspor için yapacaklarını anlatan İşler, 2015 yılında şampiyonluğa taşıdığı Gümüşlükspor için kulüp binasının tam karşısında küçük oyuncuların kullanabileceği tam teçhizatlı bir spor kompleksini hayata geçirmeyi planladığını açıkladı.Kompleksi için sponsor aradığını dile getiren oyuncu, kompleksin kurulmasıyla beraber Gümüşlükspor'un altyapı akademisine kavuşmuş olacağını belirtti.İşler iki yıldır başkanlığını yaptığı Gümüşlükspor'da sportif başarıların yanı sıra sporcu eğitimi konusunda da önemli vizyon değişiklikleri yaptı. Küçük ve genç futbolcu adaylarının tüm ihtiyaçlarının karşılandığı ve eğitim karşılığında hiçbir ücret alınmadığı Gümüşlükspor finansmanını köyün esnafından ve bağışçılardan sağlıyor. Gümüşlükspor, küçük ve genç futbolcuların hayallerini gerçekleştirmek için sponsor arayışını sürdürüyor.