Nejat İşler'in zor anları! Yerlerde yuvarlandı!

Ünlü oyuncu Nejat İşler dün gecce Asmalımescit'te bir mekanda bir genç kadınla eğlendi. Zil zurna sarhoş olan Nejat İşler yerlerde yuvarlandı. Yere düşüp başını çarptı.

15.04.2022 17:53 Magazin

Nejat İşler'in zor anları! Yerlerde yuvarlandı!
Mekan girişinde ayakta duramadığı için görevliler Nejat İşler için sandalye getirdi. Daha sonra ünlü oyuncu içeri girdi.

Çıkışta ise ayakta durmakta güçlük çeken İşler kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalıştı.

Kameralara küfür eden oyuncu yere düşüp başını çarptı. Daha sonra Şişhane’de konakladığı otele giden İşler, görevlinin yardımıyla araçtan inebildi.

Otel girişinde yere düşen oyuncuyu görevli kaldırmaya çalıştı. Ünlü oyuncunun hali içler acısıydı.

50 yaşındaki oyuncu 2014 yılında septik şok geçirmiş ve ölümle burun buruna gelmişti. Ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu buna rağmen alkol alışkanlığını bırakmamıştı. (Kaynak: TV100)

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