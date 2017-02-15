Nemlendirici maske tarifleri!

Soğuk havalarda kuruyarak çatlayan cildinizin nemini geri kazandırmanız çok kolay!

Güzellik - 15 Şubat 2017 17:22

Soğuk hava şartlarında kuruyan cildiniz sağlığını kaybetme ve soyulma gibi sorunlarla karşılaşır. Nemlendirici bakımlar sayesinde bu tür cilt sorunlarının üstesinden gelebilirsiniz. Cildinizi korumak için uygulayabileceğiniz bitkisel nemlendirici maske tarifleri.



NEMLENDİRİCİ MASKE TARİFLERİ



Hassas Ciltler İçin Nemlendirici Maske

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı yulaf

Yarım su bardağı çilek

Tüm malzemeleri bir araya getirip krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazır hale gelen karışımı cildinize masaj yaparak sürün. 20 dakika bekledikten sonra yıkayıp temizleyin. Kurumuş ciltlerin en büyük sorunlarından olan gözaltı kırışıklıklarına da iyi gelen bir maskedir.



Doğal Nemlendirici Maske Tarifi

2 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı bal

Malzemeleri karıştırıp cildinize masaj yaparak sürün. 15 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile cildinizi temizleyin. Haftada 1 kere tekrarlayarak cildinizi nemlendirebilirsiniz. Maskeyi boyun bölgesinde de kullanabilirsiniz.



Kuru Ciltler İçin Nem Maskesi

1 yemek kaşığı bal

1 yumurta sarısı

Malzemeleri karıştırıp göz çevresine fazla yaklaşmadan sürün. Maskeyi sürdükten sonra 10 dakika bekleyin ve sürenin sonunda cildinizi yıkayıp temizleyin. Bal cildin nem oranını artırır. Kurumaya yüz tutmuş cildinizdeki pürüzleri ortadan kaldırır.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.