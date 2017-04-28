‘Nereden Nereye’ vizyonda!

Yapımını Insignia Yapım’ın, yönetmenliğini Volkan Dönmez’in üstlendiği, senaryosunu Selim Çirput’un kaleme aldığı ‘Nereden Nereye’ filminin özel gösterimi dün akşam gerçekleşti.

Sinema - 28 Nisan 2017 11:50

Tam Kadro Katıldılar



28 Nisan Cuma günü seyirciyle buluşacak olan ‘Nereden Nereye’ filminin Alkent Daily News’ta gerçekleşen özel gösterim kokteyline filmin oyuncuları Sarp Levendoğlu, İnan Ulaş Torun, Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Aslı Mavitan Balkaş ve Özge Ünlütezcan ile filmin yönetmeni Volkan Dönmez, yapımcısı Doruk Acar tam kadro katıldı. Müzikleri ünlü rapçi Zeo Jaweed imzalı ‘Nereden Nereye’de, hayallerinin peşinden koşanların hikayesini komik dille anlatıyor. Yanlışlıklar ve sakarlıklar bazlı durum komedileri türünde kendine özgün motifler taşıyan ‘Nereden Nereye’ izleyicilere eğlenceli bir 90 dakika vadediyor.



Alternatif Bir Komedi Filmi



Keyifli dili, güçlü oyunculuk performansları ve görselleri ile izleyicilerine alternatif bir komedi tecrübesi sunan ‘Nereden Nereye’de Ejder Kalender (İnan Ulaş Torun), 25 yaşlarında en büyük ideali oyuncu olmak olan bir gençtir. Bodrum’da bir kablolu Tv bayisinde teknik servis elemanı olarak çalışmaktadır. Bir gün gazetede; en çok sevdiği dizinin ve ülkenin en popüler yapımcılarından biri olan Barış Savaş’ın (Yosi Mizrahi) ve ünlü oyuncu Metin Leylek (Sarp Levendoğlu) ile birlikte Bodrum’daki yazlıklarına geleceği haberini okur. Hemen bir plan yapıp, hayatlarına dahil olur. Fakat aksiliklerle dolu bir gece geçirilir. Peki o sancılı gece sonunda, Ejder istediğini alabilecek midir, işte orası biraz muammadır.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.