Nergis Kumbasar: Yasmin çok dozunda giyiniyor!

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Nergis Kumbasar, 7,5 yıl evli kaldığı eski eşi Mehmet Ali Erbil hakkında ve iddialı tercihleriyle sık sık haber olan kızı Yasmin Erbil ile ilgili samimi açıklamalar yaptı.Kızı hakkında yapılan haberleri kaldırabildiğini söyleyen Kumbasar, "Ünlü çocukların işi çok zor. Hele ki Yasmin oyunculuk ve sunuculuğa geçtikten sonra... Erbil'e ya da bana gıcık olan Yasmin'in üzerinden yürüdü. Biz de bunu ona anlatmıştık, Yasmin de bunları tecrübe edinmeye başladı. Yasmin, hakkında yapılan haberleri taşıyabiliyor. Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım." diye konuştu.