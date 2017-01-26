Nergis Kumbasar'dan kızı Yasmin'in fotoğraflarına yorum

Magazin - 26 Ocak 2017 11:15

Geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin Erbil’i oyunculuk eğitimi için Londra’ya uğurlayan oyuncu Nergis Kumbasar, yakın dostu Onur Büyüktopçu ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Önümüzdeki günlerde Yasmin’in yanına gideceğini ifade eden Kumbasar, kızının sosyal medyadaki her paylaşımının haber olmasına isyan etti.Nergis Kumbasar, kızı Yasmin’in sosyal medyada paylaştığı cesur pozları yüzünden babası Mehmet Ali Erbil’le arasının açıldığı iddiasına yanıt verdi.“Babasının Yasmin’e kısıtlama getirdiği söyleniyor. Öyle bir şey yok. Kızım istediği gibi kullanır sosyal medyayı. Ayrıca her genç kız gibi giyiniyor. Yasmin aklı başında bir kızdır.”Kumbasar, “Kızımın sürekli gündem olmasından çok sıkıldım. Artık yeter. Arkadaşları ne kıvamda paylaşım yapıyorsa o da o kıvamda paylaşımlar yapıyor. Sanırım magazin gündem eksikliğinde gündem yaratmak istiyor.Ünlü çocuğu diye daha fazla gündeme geliyor. Benim sinirlenmemi istiyorlar ama sabredeceğim. Kızım bizi üzecek hiçbir şey yapmıyor” dedi.Çıkan haberlerden kızının psikolojik olarak etkilendiğini de ifade eden oyuncu, “Kızım hakkında yapılan haberlere üzülüyor ama onu yıpratamayacaklar” dedi.Kaynak:hurriyet.com.trcnnturk.com