Neshe, Latin Amerika gündeminde

Neshe şimdilerde ise Latin Amerika’nın gündeminde. Kolombiya’nın en önemli kanallarından ‘Canal RCN’ Cali y el Dandee, Juanes, Bad Gyal, Mon Laferte gibi önemli sanatçıların yanında NESHE ve ‘Hijo de la Noche’ye yer verdi. Kolombiya’nın en ünlü radyosu ‘RCN’ başta olmak üzere, Peru ve Meksika’da da radyo programlarında özel konuk olarak ağırlanan NESHE, akıcı ispanyolcası ile de büyük takdir topladı.Neshe farklı tarzı, yüksek donanımı, güzelliği ile uzun vadede ülkemizi yurtdışında temsil edecek önemli bir isim olacağını adeta şimdiden kanıtlıyor.