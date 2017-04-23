Birbirlerine olan aşklarını gözler önünde yaşamaktan çekinmeyen ünlü çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün bebek beklediği haberleri sürekli gündeme geliyor. Kadir Doğulu ise bu haberlere son noktayı koydu.
Geçtiğimiz akşam bir arkadaşlarının düğününe katılan Kadir Doğulu’nun çıkışta eşi Neslihan Atagül’ü üşümesin diye hemen arabaya bindirmesi gözlerden kaçmadı. Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı silahlı paylaşımlarla gündemde olan Kadir Doğulu, “Tepki verilecek bir durum yok, ileride olma ihtimali yüksek bir proje var ona hazırlık gibi düşünüyorum, silah ve atıcılık sporlarına da ilgi duyuyorum, bu işi profesyonel olarak yapmayı planlıyorum, yarışmalarına katılıyorum, bütün belgelerim var o yüzden bu iş daha keyifli, şimdilik böyle devam ediyor” dedi.
“Silah öldürmez insan öldürür” diyerek yaptığı paylaşımlarla ilgili son noktayı koyan Kadir Doğulu, hayatında hiçbir canlıya ateş etmediğinin altını çizdi.
Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün hamilelik haberlerinin yayılmasıyla ilgili olarak yapılan fotoğraf paylaşımının yanlış anlaşılmaya sebep olduğunu o günlerinde Allah’ın izniyle geleceğini söyledi.
Neslihan Atagül hamile mi? Eşi Kadir Doğulu açıkladı!
Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün hamilelik haberlerini eşi yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu açıkladı.Magazin - 23 Nisan 2017 22:15
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