Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan Barış Manço’lu paylaşım..

İşte o anlar:
Sefirin Kızı sezon finali tarihi belli oldu!
Bu arada Neslihan Atagül'ün rol aldığı Sefirin Kızı isimli dizisinin setine koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Çekimleri iptal edilen Sefirin Kızı'nın yeniden sete ne zaman çıkacağı bilinmezken sezon finaliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çekimlerin başlamasının ardından dizinin 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.
Kadir Doğulu: "Arka bahçemize girdik bir süre önce.."
Kadir Doğulu doğum gününde çocuklara umut olacak!
Kadir Doğulu karantina günlerini anlattı!