Neslihan Atagül o günleri anlattı: "Borcumdan dışarı çıkamazdım"

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Neslihan Atagül'ün kariyer planı!

Neslihan Atagül doğayla bütün olduğunu kanıtladı

Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek'le başrolü paylaşan ve performansıyla adından söz ettiren Neslihan Atagül, çocukluk yıllarına ait bir anısından bahsetti. 'O Anın Hikayesi’ adlı programa katılan oyuncu, “Annem çalıştığı için genelde yalnız olurdum. Abimle çok zaman geçirirdik. Bilardo ve langırt oynardık. Mahalledeki erkeklerle de oynardım. Misket borcumdan 3 gün evden çıkamadığım zamanları hatırlıyorum” diye konuştu.Oyuncu olmayı hep istediğini de dile getiren Atagül, “Bilinmeyen numaralardan bir ajans bulup aradım. Görüşme için çağırdıklarında anneme ‘beni götürür müsün’ diye sordum. 18 yaşına kadar annem bütün işlerimde bana eşlik etti” dedi.