Neslihan Atagül, başrollerini dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın paylaştığı 'En Los Margenes' filminin kadrosuna seçildi.
Atagül, bu hafta içerisinde yapımcılarla online olarak ilk görüşmeyi yapacak.
Juan Diego Botto'nun yazıp yöneteceği filmin çekimlerine yıl sonuna doğru başlanacağı öğrenildi.
Neslihan Atagül, Penelope Cruz'la aynı filmde!
Neslihan Atagül dünyaya açılıyor. Hola dergisinin Amerika edisyonuna kapak olan oyuncu, Penelope Cruz ve Luis Tosar'ın başrollerini paylaştığı filmin kadrosuna seçildi.
09.03.2021 14:56 Magazin