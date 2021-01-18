Neslihan Atagül, 'Sefirin Kızı'nı bıraktı!

Neslihan Atagül bir süredir sağlık problemleri yaşıyordu. Hızla kilo veren oyuncu geçtiğimiz hafta hastanelik olmuştu. Bir süredir sete çıkamayan güzel yıldız bugün Sefirin Kızı dizisinden ayrıldığını duyurdu. Instagram'ın hikaye bölümünden bir açıklama yapan Atagül, "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlemeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar." dedi.Neslihan Atagül'ün dışında bir açıklama da Sefirin Kızı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapıldı. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.