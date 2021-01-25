Neslihan Atagül son durumunu paylaştı!

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle hayranlarını korkutan Neslihan Atagül, 'Sefirin Kızı' dizisine veda mesajında vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söylemişti. Neslihan Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti. Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı.Hastalık nedeniyle hızla kilo veren Neslihan Atagül sosyal medya hesabından çektiği bir videoyu paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.