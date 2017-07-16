Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan aşk pozu!

Magazin - 17 Temmuz 2017 01:45

Neslihan Atagül'den 'Benzerlik' yorumu

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den aşk pozu!

Mutlu bir evlilik süren ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, sosyal medyadan yaptıkları aşk paylaşımıyla takipçilerine sürpriz yaptılar.Neslihan Atagül ve Kadir Doğul, Instagram'dan aynı pozu paylaştılar. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun baş harfi "K" harfinin yanına kalp emojisi de koyarak paylaşırken Kadir Doğulu ise aynı pozu, "#sunset #beautiful #mylove #neslihandoğulu #nofilter #nofilterneeded" etiketleriyle paylaştı.Ünlü çiftin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve onlarca yorum aldı.