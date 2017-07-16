Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan aşk pozu!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, yaptıkları aşk paylaşımıyla sosyal medyada takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Magazin - 17 Temmuz 2017 01:45
Mutlu bir evlilik süren ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, sosyal medyadan yaptıkları aşk paylaşımıyla takipçilerine sürpriz yaptılar.

Neslihan Atagül'den 'Benzerlik' yorumu

Neslihan Atagül'den 'Benzerlik' yorumu



Neslihan Atagül ve Kadir Doğul, Instagram'dan aynı pozu paylaştılar. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun baş harfi "K" harfinin yanına kalp emojisi de koyarak paylaşırken Kadir Doğulu ise aynı pozu, "#sunset #beautiful #mylove #neslihandoğulu #nofilter #nofilterneeded" etiketleriyle paylaştı.


Ünlü çiftin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve onlarca yorum aldı.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den aşk pozu!

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den aşk pozu!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar
  • Yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı
  • Diziden ayrıldı, İstanbul’a taşındı

Hayranları tepki gösterince sildi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Burcu Esmersoy'dan ani karar!
  • Evlilik öncesi ön balayındalar!
  • Amine Gülşe yatak odasına el attı!
  • Karı-koca para basacak!
  • Ünlü çift arasında nikâh gerilimi!
  • Didem Soydan'dan paylaşım yorumu
  • Çağatay'ın imdadına Kıvanç yetişti!
  • Sezon öncesi enerji depoluyor!
  • Umut, Tuba Büyüküstün'ü istemedi!
  • Adrıana Lıma ABD’ye yalnız döndü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
  • Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
  • Alaçatı'da Fatih Terim ve damatları mekan bastı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Deniz Seki'den sürpriz düğün kararı!
  • Metin Hara, Adriana Lima'yı koluna mı kazıttı?
  • Kalp Atışı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Süper şoför Ajda Pekkan
Adriana Lima'yı sıcak bunalttı