Neslihan Atagül: Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın!

Geçirgen Bağırsak Sendromu nedeniyle rol aldığı Sefirin Kızı'ndan ayrılan ve bir süredir evde dinlenen Neslihan Atagül aşka geldi. Instagram hesabından eşi Kadir Doğulu'yla dudak dudağa fotoğrafını paylaşan Atagül, altına "Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın!" notunu düştü. 28 yaşındaki Atagül'ün gönderisi kısa sürede binlerce beğeni alırken aşk dolu poza çok sayıda da yorum yapıldı.