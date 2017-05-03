Neslihan Atagül'den dövme itirafı!

Magazin - 03 Mayıs 2017 13:28

Kadir Doğulu'nun kız kardeşi Asuman Doğulu evleniyor. Dün akşam kınası yakıldı. Kınada Neslihan Atagül gelin hanımı bir an bile yalnız bırakmadı. Kınanın yapıldığı mekanın kapısında bekleyen magazin muhabirlerinin de sorularını yanıtladı. Neslihan Atagül'e dudağına yaptırdığı dövme soruldu. Güzel yıldız "Yaparken zorlandınız mı?" diyen muhabire "Zorlanmadım" diye cevap verdi. Ardından Kadir Doğulu'ya dönen muhabirler, "Neslihan Hanım çıtayı yükseltti. Sizden bir karşılık gelecek mi?" diye soruldu. "Neslihan her zaman çıtayı yüksek tutuyor" diyen Doğulu, "Sevgilime aşkımı göstermekten asla çekinmem" dedi.