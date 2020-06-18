Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu'yla ilgili önemli karar!

Koronavirüs salgını nedeniyle setlere verilen aranın ardından Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla birlikte doğayla iç içe tatile çıkmıştı. Yeni normale geçişle birlikte 'Sefirin Kızı' dizisi de yeniden sete çıktı. Neslihan Atagül de Muğla'da gerçekleşen çekimlere dahil oldu.Bu süreçte Neslihan Atagül'ün menajeriyle yollarını ayırdığı öğrenildi. Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının haberine göre, Atagül'ün menajerliğini artık eşi Kadir Doğulu üstlenecek.Öte yandan Muğla'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin ekibi, sezon finalinin ardından İstanbul'a dönmeyecek ve olası 2. dalgaya karşı stok bölüm çekecek. Dizi, haftaya 17. bölümde ise sezon finali yapacak.