Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'nun paylaşımına aşk dolu yorum!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, Neslihan Atagül'e verdiği pozları paylaştı.Ormanlık alanda karın keyfini çıkaran çiftten Kadir Doğulu, fotoğraflarını "Dünden" notuyla yayınladı. Doğulu'nun pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan 29 yaşındaki Atagül ise, Doğulu'ya "Çok güzelsin" yorumunu yaptı. Güzel oyuncu yorumuna kalp emojileri de eklemeyi ihmal etmedi.