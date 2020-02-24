Neslihan Atagül'den 'Sefirin Kızı' paylaşımı!

Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül'ü bir araya getiren 'Sefirin Kızı' pazartesi akşamları Star'da ekrana geliyor. Reytinglerin zirvesinde yer alan dizinin yeni bölümleri oldukça merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümü tanıtmak için Neslihan Atagül de bir paylaşımda bulundu. Güzel oyuncunun yaptığı paylaşımda önünde yazan notlar dikkat çekti.İşte o kare: