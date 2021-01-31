Neslihan Atagül'den yeni paylaşım!

Hızla zayıflamaya başlayan Neslihan Atagül'ün 'Geçirgen Bağırsak Sendromu'na yakalandığı ortaya çıkmıştı. Rahatsızlığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden de ayrılmak zorunda kalan oyuncunun sağlık durumu merak konusu olmuştu.Geçtiğimiz günlerde "İyi olmaya gayret ediyorum, tedavim devam ediyor" diyen Neslihan Atagül, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. 28 yaşındaki Atagül'ün gönderisi takipçileri tarafından beğeni topladı.