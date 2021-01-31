Hızla zayıflamaya başlayan Neslihan Atagül'ün 'Geçirgen Bağırsak Sendromu'na yakalandığı ortaya çıkmıştı. Rahatsızlığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden de ayrılmak zorunda kalan oyuncunun sağlık durumu merak konusu olmuştu.
NESLİHAN'DAN YENİ PAYLAŞIM
Geçtiğimiz günlerde "İyi olmaya gayret ediyorum, tedavim devam ediyor" diyen Neslihan Atagül, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. 28 yaşındaki Atagül'ün gönderisi takipçileri tarafından beğeni topladı.
Neslihan Atagül'den yeni paylaşım!
'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koyulan oyuncu Neslihan Atagül, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Atagül'ün gönderisine beğeni yağdı.
31.01.2021 09:24 Magazin