Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!

Neslihan Atagül, dudağının içine eşi Kadir Doğulu'nun isminin baş harfini dövme yaptırdı!

Magazin - 27 Nisan 2017 15:08
Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!
'Kara Sevda' dizisinde rol alan Neslihan Atagül ilginç bir dövme yaptırdı. Güzel oyuncu dudağının içine kocası Kadir Doğulu'nun isminin baş harfini yazdırdı.

Dövmeli fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Atagül fotoğrafın altına şu notu düştü: "Gözlerimin zaten seni sevdiğini biliyordum"

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