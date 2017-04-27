Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!

Magazin - 27 Nisan 2017 15:08

'Kara Sevda' dizisinde rol alan Neslihan Atagül ilginç bir dövme yaptırdı. Güzel oyuncu dudağının içine kocası Kadir Doğulu'nun isminin baş harfini yazdırdı.Dövmeli fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Atagül fotoğrafın altına şu notu düştü: "Gözlerimin zaten seni sevdiğini biliyordum"