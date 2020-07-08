Neslihan Atagül'ün kariyer planı!

Neslihan Atagül'ün menajerliğini Kadir Doğulu mu yapacak? O iddiaya yanıt verdi!
Oyuncu, yabancı hayranlarından gördüğü ilgiye dair soruyu şöyle yanıtladı:
“Hangi dilden, dinden, milletten olurlarsa olsunlar, onlar beni seviyor ve ben de onları çok seviyorum. Bu, bana verilmiş muazzam bir hediye.”
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Kariyer planlamasına ilişkin de konuşan Atagül, “Kariyer planlarım arasında global bir projede yer almak var. Önümüzdeki dönemde bu konuya yoğunlaşacağım. Ayrıca bağımsız filmlerde yer almak istiyorum, bu minvalde senaryo okumaya başladım” dedi.
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