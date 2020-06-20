Neslihan Atagül'ün menajerliğini Kadir Doğulu mu yapacak? O iddiaya yanıt verdi!

Kadir Doğulu'dan esprili paylaşım..

Kadir Doğulu'dan hayranlarını üzen haber!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan Barış Manço’lu paylaşım..

Kadir Doğulu: "Arka bahçemize girdik bir süre önce.."

Kadir Doğulu doğum gününde çocuklara umut olacak!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül'ün uzun süredir çalıştığı menajeriyle yollarını ayırdığı ve güzel oyuncunun bundan sonra menajerliğini eşi Kadir Doğulu'nun üstleneceği iddia edilmişti.Çıkan haberlere Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından cevap verdi. Doğulu, "Hayır, sevgili eşim Neslihan'ın menajerliğini yapmıyorum. Menajerlik şirketi kurmadım. Evet, bir yapım şirketimiz var artık ama farklı içerikler üreteceğiz. Müzik ağırlıklı olacak" dedi.