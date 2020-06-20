Neslihan Atagül'ün menajerliğini Kadir Doğulu mu yapacak? O iddiaya yanıt verdi!

Kadir Doğulu'dan esprili paylaşım..
Çıkan haberlere Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından cevap verdi. Doğulu, "Hayır, sevgili eşim Neslihan'ın menajerliğini yapmıyorum. Menajerlik şirketi kurmadım. Evet, bir yapım şirketimiz var artık ama farklı içerikler üreteceğiz. Müzik ağırlıklı olacak" dedi.
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