Neslihan Atagül'ün menajerliğini Kadir Doğulu mu yapacak? O iddiaya yanıt verdi!

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün menajerliğini yapacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

20.06.2020 12:27 Magazin

Neslihan Atagül'ün menajerliğini Kadir Doğulu mu yapacak? O iddiaya yanıt verdi! Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül'ün uzun süredir çalıştığı menajeriyle yollarını ayırdığı ve güzel oyuncunun bundan sonra menajerliğini eşi Kadir Doğulu'nun üstleneceği iddia edilmişti.

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Çıkan haberlere Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından cevap verdi. Doğulu, "Hayır, sevgili eşim Neslihan'ın menajerliğini yapmıyorum. Menajerlik şirketi kurmadım. Evet, bir yapım şirketimiz var artık ama farklı içerikler üreteceğiz. Müzik ağırlıklı olacak" dedi.

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