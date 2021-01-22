Neslihan Atagül'ün son görüntüsü sevenlerini üzdü!

Neslihan Atagül geçtiğimiz haftalarda rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinin setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hızla kilo veren oyuncuya 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' teşhisi konulmuş ve dinlenmesi için rapor verilmişti. Fakat sağlık durumu iyiye gitmeyen oyuncu, diziden affını istemiş ve kadrodan ayrılmıştı. Neslihan Atagül'ün yerine ise Tuba Büyüküstün kadroya dahil edilmişti.Ayrılık haberinin ardından Neslihan Atagül ilk kez sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Fakat ünlü oyuncunun son görüntüsü hayranlarını tedirgin etti.İşte Neslihan Atagül'ün son hali...