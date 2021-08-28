Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocukları olmuştu.
Neslisah - Engin Altan çifti, evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı.
Mutlu birliktelikleri süren çiftten Alkoçlar, eşi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı, "Tanıştığımız günü hatırlıyorum... Evlilik teklif ettiğin anı, çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o tarif edilemez mutluluk halini ve daha sayamadığım dolu anlar... Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yıldönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum..." notuyla paylaştı.
Neslişah Alkoçlar: Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim
Eşi Engin Altan Düzyatan ile 7. evlilik yıldönümünü kutlayan Neslişah Alkoçlar, duygusal bir mesaj paylaştı. Alkoçlar, "Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum." sözleriyle aşkını dile getirdi
28.08.2021 20:03 Magazin