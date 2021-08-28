Neslişah Alkoçlar: Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim

Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocukları olmuştu.Neslisah - Engin Altan çifti, evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı.Mutlu birliktelikleri süren çiftten Alkoçlar, eşi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı, "Tanıştığımız günü hatırlıyorum... Evlilik teklif ettiğin anı, çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o tarif edilemez mutluluk halini ve daha sayamadığım dolu anlar... Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yıldönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum..." notuyla paylaştı.