Engin Altan Düzyatan: "Ara vereceğim"

Engin Altan Düzyatan'dan müjdeli haber geldi!

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Düzyatan, Instagram hesabından bu videoyu paylaşarak altına şu notu yazdı:“Ben bir sihirbazla evliyim. Günlerdir kapandığımız evimizde bana her an huzur veren, çocuklarımın bir an olsun sıkılmasına izin vermeyen, sahneler kapali olsa da çocuklarına özel gösteriler yapan canım kocam. Dünya tiyatrolar günün kutlu olsun...”