Nesrin Cavadzade: Alfa erkek yok yanımda Alfa kadınlar var

Yasak Elma dizisinin güzelleri Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir kafede oturup sohbet eden ekip çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.Set dışında bile ayrılmadıklarını söyleyen oyuncular, “Repo gününde bile ayrılmıyoruz hiç” dediler.Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde bir röportajında ‘Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?’ diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş' açıklamasını soran muhabirlere güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, “Alfa erkek yok bakın yanımda Alfa kadınlar var” diyerek cevap verdi.Güzel oyuncu Eda Ece, yaklaşık 1,5 senedir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ayrıldıkları yönündeki haberleri kendisine soran muhabirleri yanıtsız bıraktı ve sorularla ilgili olarak sessiz kalmayı tercih etti. (Kaynak: sozcu.com.tr)