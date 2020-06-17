Nesrin Cavadzade ilk kez anlattı: "Sağ gözümün altına klima demiri saplandı!"

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

17.06.2020 19:08 Magazin

Nesrin Cavadzade ilk kez anlattı: "Sağ gözümün altına klima demiri saplandı!" Son olarak Cavadzade, 16 yaşında başına gelen bir kazayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Gözünün altında dikiş izi olduğunu belirten oyuncu, "Hunharca yandım. Sağ gözümün altındaki dikiş izi belirginleşti. 16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı..." ifadelerini kullandı.

Nesrin Cavadzade kedisiyle spor yaptı!

Nesrin Cavadzade kedisiyle spor yaptı!



(Kaynak: aksam.com.tr)

Nesrin Cavadzade karar aşamasında!

Nesrin Cavadzade karar aşamasında!



Nesrin Cavadzade'den güldüren paylaşım!

Nesrin Cavadzade'den güldüren paylaşım!



Nesrin Cavadzade:

Nesrin Cavadzade: "Tehlikedeyiz, durdurun!"



Nesrin Cavadzade'den olay paylaşım:

Nesrin Cavadzade'den olay paylaşım: "Çok şişmansın, çok çirkinsin..."
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