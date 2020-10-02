Nesrin Cavadzade: "Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum"

Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te babasıyla kahvaltı yaptı. Oyuncu, mekan çıkışı muhabirlerle sohbet etti.

02.10.2020 19:03 Magazin

Nesrin Cavadzade: "Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum" Cavadzade 4 yıl önce sosyal medyadaki bazı erkek takipçilerinin kendisine müstehcen fotoğraflar gönderdiğini söylemiş, “O fotoğraflardan sergi bile açabilirim” demişti. Oyuncuya sosyal medyadaki tacizin devam edip etmediği soruldu.

Yanıtı şöyle oldu: “Ediyor ve ben hâlâ biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın. Hâlâ saklıyorum o fotoğrafları, vakti gelince yayınlarım.”

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