Nesrin Cavadzade: "Tehlikedeyiz, durdurun!"

Nesrin Cavadzade setlere ara verilmesi gerektiğini belirten bir mesaj paylaştı.

19.03.2020 17:17 Magazin

Nesrin Cavadzade: "Tehlikedeyiz, durdurun!" Yasak Elma dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade de setlerin durdurulması için çağrı da bulundu. Daha önce rol arkadaşları Eda Ece ve Şevval Sam da benzer çağrılar yapmıştı.

'Yasak Elma'da tüm dengeler değişiyor!

'Yasak Elma'da tüm dengeler değişiyor!



Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

“En az 14 günlük karantina, bu eşsiz güzellikteki vatanımıza borcumuzdur. vatandaşlık görevimizdir. Setler çok kalabalık ve sürekli yer değiştiren iş yerleridir. kimsenin can sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok. Seyircilerimizin birkaç hafta tekrar veya kolaj bölüm seyrederek bizi daha az seveceklerine inanmıyorum. Gelecekte her şeyin daha da güzel olması için tüm kanalları, yapım şirketlerini, reklam verenleri bu vatani borcumuzu yerine getirmeye davet etmek istiyorum. Bu ülke her şeyin en güzelini hak ediyor. Sonsuz sevgilerimle.”


Nesrin Cavadzade fabrika ayarlarına geri döndü!

Nesrin Cavadzade fabrika ayarlarına geri döndü!
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