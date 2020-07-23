Nesrin Cavadzade: "Yanlış yazmayın, aile dostumuz"

Nesrin Cavadzade, önceki gün bir erkek arkadaşıyla beraber Etiler’deydi. Görüntülendiklerini fark etmeleriyle beraber apar topar oturdukları mekanın içerisine giren Nesrin Cavadzade, daha sonra dışarı çıkarak, ''Arkadaşlar lütfen yanlış yazmayın. Kendisi aile dostumuz olur'' dedi.