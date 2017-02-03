Nesrin Cavadzade'den meslektaşlarına taş!

51. Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Nesrin Cavadzade, bir süredir ekranlarda boy göstermiyordu.

Magazin - 03 Şubat 2017 16:20
Nesrin Cavadzade'den meslektaşlarına taş!
Cavadzade önceki gün Cihangir'de görüntülendi ve meslektaşlarını kızdıracak bir açıklamada bulundu. Nefes terapisine başladığını ifade eden Nesrin Cavadzade, “Stresli bir iş yapıyorum. Dönem dönem kendimi yenilemem gerekiyor. Her oyuncuya tavsiye ederim” dedi.

Nisan, Haziran ve Ekim ayında çekimleri gerçekleştirilecek üç filmde yer alacağını sözlerine ekleyen Cavadzade, “Sinema bölümünü bitirdiğim için film tekliflerine daha pozitif yaklaşıyorum. Ama artık dizide de rol almak istiyorum. Televizyonun iyi oyunculara ihtiyacı var” diyerek meslektaşlarına taş attı.

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Kaynak:sozcu.com.tr
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