Nesrin Cavadzade'den olay paylaşım: "Çok şişmansın, çok çirkinsin..."

Fox TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da rol alan Nesrin Cavadzade Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu kendisine yapılan eleştirilere de zaman zaman cevap veriyor. Cavadzade son olarak spor salonunda çekilmiş fotoğraflarını sayfasına yükledi altına yazdığı notla da adeta kendi hakkında yapılan yorumlara bir göndermede bulundu.İşte Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı:"çok zayıfsın, çok şişmansın, çok çirkinsin, çok güzelsin, çok iyi oyuncusun, hiç rol yapamıyorsun, sesin iğrenç, albüm çıkarman lazım..."