Nesrin Cavadzade'nin organik tatili

Magazin - 09 Ocak 2017 07:00

Başarılı oyunculuğu kadar paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni yıla Roma’da girdi.Nesrin Cavadzade Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; yatağından halısına organik ürünlerle dekore edilen, tamamen organik yiyecek ve içeceklerin sunulduğu bir sağlıklı yaşam merkezinde yılbaşını kutladı.Burada 7 gün kalan oyuncu, cep telefonunu kapalı tuttu, her gün 10 km koştu, beslenme alışkanlığını değiştirdi.Yeni yılda 3 sinema filmi ve bir dizi çekecek olan seksi oyuncu organik tatilde enerji ve moral depolayarak yurda döndü.