Başarılı oyunculuğu kadar paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni yıla Roma’da girdi.
Nesrin Cavadzade Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; yatağından halısına organik ürünlerle dekore edilen, tamamen organik yiyecek ve içeceklerin sunulduğu bir sağlıklı yaşam merkezinde yılbaşını kutladı.
Burada 7 gün kalan oyuncu, cep telefonunu kapalı tuttu, her gün 10 km koştu, beslenme alışkanlığını değiştirdi.
Yeni yılda 3 sinema filmi ve bir dizi çekecek olan seksi oyuncu organik tatilde enerji ve moral depolayarak yurda döndü.
Nesrin Cavadzade'nin organik tatili
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni yıla Roma’da organik tatil yaparak girdi.Magazin - 09 Ocak 2017 07:00
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