Nesrin Cavadzade'nin organik tatili

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni yıla Roma’da organik tatil yaparak girdi.

Magazin - 09 Ocak 2017 07:00
Nesrin Cavadzade'nin organik tatili
Başarılı oyunculuğu kadar paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni yıla Roma’da girdi.

Nesrin Cavadzade Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; yatağından halısına organik ürünlerle dekore edilen, tamamen organik yiyecek ve içeceklerin sunulduğu bir sağlıklı yaşam merkezinde yılbaşını kutladı.

Burada 7 gün kalan oyuncu, cep telefonunu kapalı tuttu, her gün 10 km koştu, beslenme alışkanlığını değiştirdi.

Yeni yılda 3 sinema filmi ve bir dizi çekecek olan seksi oyuncu organik tatilde enerji ve moral depolayarak yurda döndü.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Albüm çalışmasına hız verdi
  • İşte en çabuk boşanan ünlüler
  • Demet, 'fan'larına toz kondurmadı!
  • Eleme adayları belli oldu!
  • İşte aralarındaki benzerlikler!
  • Çağla Şıkel'den muhteşem tanıtım!
  • Aradığı aşkı havalimanında buldu
  • Buse Narcı’ya nazar mı değdi?
  • İçerde 30. bölüm ilk sahnesi
  • Yurdaer Okur hakkında karar!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Sosyal medyada en çok konuşulan diziler
  • Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'dan aşk yorumları
  • Şeyma Subaşı'na takipçisi "Çırpı bacak" diyince..
  • Irina Shayk anne oldu!
  • Özge Özpirinçci yeminini bozdu
  • Şarkıcı Buray boşanıyor
  • Can Nergis evlendi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu? (10.04.2017)
Sosyal medyada en çok konuşulan diziler

EN POPÜLER HABERLER

  • Tarkan albüm çalışmasına hız verdi
  • Demet, fanlarına toz kondurmadı!
  • Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin arasındaki benzerlikler!
  • Çağla Şıkel, Youtube kanalının tanıtımını yaptı
  • Öykü Gürman'ın sürpriz aşkı
  • Buse Narcı’ya nazar mı değdi?
  • İçerde 30. bölüm ilk sahnesi
  • Yurdaer Okur serbest kaldı!
Tarkan albüm çalışmasına hız verdi