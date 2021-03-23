Nesrin Cavadzade'nin şarkı performansı olay oldu!

Nesrin Cavadzade rol aldığı ‘Yasak Elma’ dizisinde seslendirdiği şarkı ile büyük beğeni topladı. Dizinin yayınlandığı Pazartesi günlerinde Şahika karakteri ile twitter’da tt listelerine giren Nesrin Cavadzade dün akşam yayınlanan bölümde seslendirdiği ‘Uslanmıyor bu” adlı şarkı ile büyük beğeni toplayarak seyircilerden tam not aldı. Nesrin Cavadzade’nin şarkı söylediği kısım için binlerce yorum yapıldı.